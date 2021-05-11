شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10705 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 12947 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4172 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3073 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي .ليس، مصر للألومنيوم، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر،

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العبور للاستثمار العقاري، 250 ألف سهم، 196.9 ألف سهم، 7150 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 956.2 ألف سهم، 52.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 76254 سهم.