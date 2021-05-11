شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الثلاثاء.. ويسجل 15.60جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار استقراره فى ثالث أيام الأسبوع للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 11-5-2021، كما كانت أسعاره أمس الاثنين، ليثبت أمام الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، كما سجل ببنك "مصر، وبنك أبو ظبى الإسلامى" ثباتا عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

وتسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ، منذ بدايات عام 2020، في الحد من الطلب على الطاقة، وخاصة النفط، مما أدى لانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، وساهم ذلك في ارتفاع مخزونات النفط في بعض دول العالم التي تمتلك قدرات تخزينية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شكلت هذه العوامل جزءاً من الأسباب الرئيسية وراء اتفاق دول أوبك وحلفائها أو ما سمي بمجموعة (أوبك+) على خطة تدريجية لخفض إنتاج النفط، ضمن مسعاها للحفاظ على سوق مستقرة وأسعار عادلة.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.