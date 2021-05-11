شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل- 11-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس بعض الارتداد التصحيحي ليحافظ بذلك على ثباته الإيجابي فوق الدعم المتمركز عند 7.7200 بهدف تأكيد السيناريو الصاعد للتداولات القادمة.

سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من البدء بتشكيل موجات صاعدة قوية ليتجاوز بذلك مستوى 4.8500 ومن ثم لتمتد التداولات نحو 5.000 و 5.2200 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7200 و 4.90000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد