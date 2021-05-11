شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكتسب العزم الايجابي- تحليل - 11-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج باستقبال العزم الإيجابي الإضافي باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليعزز ذلك سيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, كذلك ثبات دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 130.70 يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف الإضافية والتي قد تبدأ من 133.40 و 134.25 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.70 و 133.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد