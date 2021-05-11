شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحقق الهدف-تحليل - 11-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الزوج هجومه الصاعد بتجاوزه للحاجز المستقر عند 153.00 مسجلا بذلك العديد من الأهداف بوصوله نحو 154.00, الثبات المتكرر فوق مستوى 151.80 والذي يشكل بدوره الدعم الإضافي أمام التداولات الصاعدة, وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, نتوقع تسجيل السعر قريبا لأهداف إضافية قد تمتد نحو 154.80 ليضغط بذلك على مقاومة القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.90 و 154.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد