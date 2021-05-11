شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يرتفع ببطء– تحليل - 11-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر البلاتين منذ الفترة الأخيرة ببطء شديد بالرغم من توفر عوامل عديدة لتأكيد السيناريو الصاعد بدأ من التمركز ضمن محاور القناة الصاعدة وتشكيل مستوى 1190.00 لدعم مستمر ليقلص ذلك من فرص تشكيل موجات تصحيحية هابطة قبل الوصول نحو الأهداف الإيجابية الرئيسية.

لذلك, سنستمر بترجيح التداولات الصاعدة لننتظر وصول السعر نحو الهدف الأول المتمركز عند 1300.00 وبتجاوزه سيتمكن من الضغط على الحاجز المتمثل بمستوى 1350.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد