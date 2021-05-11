شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بفعل مخاوف تعطل خطوط أنابيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.

وبحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا بما يعادل 0.94 بالمئة إلى 64.31 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين أمس الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.82 بالمئة إلى 67.76 دولار للبرميل بعد ارتفاع أربعة سنتات أمس.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في مذكرة اليوم "لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلا، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى".