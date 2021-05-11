شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تعيد تشكيل مجلس إدارة الدلتا للأسمدة وتدرس تطويرها بربع مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تضمن القرار، تعيين أحمد محمد توفيق عزب، عضو معين غير متفرغ، وتعيين ناصر عبد العزيز أبراهيم سيد عضو معين غير متفرغ، وتعيين أشرف السيد الطحان عضو معين غير متفرغ وتعيين محمود صبرى عضو منتخب.

وتقرر ندب أحمد توفيق للقيام بعمل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى ، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة.

كما تضمن القرار، عدم إخلاء مسؤلية مجلس الإدارة السابق عن فترته التى شهدت حريق أحد أفران الشركة الرئيسية وتوقف العمل بها، لحين العرض على الجمعية العامة المقبلة، لاعتماد النتائج المالية للشركة واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وتعرضت المصانع يوم 4 إبريل 2020، لعطل نتيجة حريق فرن رئيسى، وتتراوح تكلفة تطويرها ما بين 150 إلى 250 مليون دولار بصورة جزئية ونحو 600 مليون دولار للتطوير الكلى، بحسب التقديرات المبدئية للشركة القابضة الكيماوية.

فيما تقرر استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالى أرض الشركة لإقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

وذكرت مصادر لـ"الخليج 365"، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقيم حالة مصانع الدلتا للأسمدة المتوقفة حاليا، ولا سيما أن فيها العديد من المنتجات منها اليوريا والأمونيا والحامض وسماد النترات، لافتة أنه سوف يتم اختيار مكتب استشارى عالمى لفحص الحالة الفنية لكل تلك المصانع ، وتقييمها وعمل دراسة جدوى تفصيلية حول تلك الصناعات.