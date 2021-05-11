شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع قيادة مؤشرات الأسهم اليابانية مسيرات الخسائر لمؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وفي ظلال تسعير المستثمرين لارتفاع أسعار السلع الذي أثار القلق حيال التضخم وفي أعقاب انهيار أسهم قطاع التكنولوجيا في وول ستريت في مطلع هذا الأسبوع.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 6.6% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي عقد في 26-27 من نيسان/أبريل الماضي.

والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% آنذاك، وتطرق التقرير إلى أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل أساسي من الطلب الخارجي ولكن التوقعات غير مؤكدة، وأنه لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي متفاوت، كما أنه يواجه مخاطر مثل ذروة في النمو وسحب مبكر لسياسات الدعم.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.4% في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات عند 1.0%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 6.8% مقابل 4.4%، متفوقة على التوقعات عند 6.5%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.98% ليخسر 38.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,913.62، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.75% ليخسر هو الأخر 812.39 نقطة ويصل إلى المستوى 28,705.95.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.42% ليخسر 21.04 نقطة ويصل إلى المستوى 4,971.38، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.37% ليخسر هو الأخر 12.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,415.19.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.36% ليخسر 674.83 نقطة ويصل إلى المستوى 27,920.83، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.24% ليخسر هو الأخر 40.26 نقطة ويصل إلى المستوى 3,209.04.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.55% ليخسر 69.36 نقطة ويصل إلى المستوى 12,589.65، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.10% ليخسر هو الأخر 79.20 نقطة ويصل إلى المستوى 7,093.60.