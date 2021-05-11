شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 27 من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 108.86 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.81، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.98، بينما حقق الأدنى له عند 108.78.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 6.6% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي عقد في 26-27 من نيسان/أبريل الماضي.

والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% آنذاك، وتطرق التقرير إلى أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل أساسي من الطلب الخارجي ولكن التوقعات غير مؤكدة، وأنه لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي متفاوت، كما أنه يواجه مخاطر مثل ذروة في النمو وسحب مبكر لسياسات الدعم.

كما تطرق تقرير ملخص الآراء لبنك اليابان إلى أن التخفيضات في الأسعار من قبل الشركات لجذب الطلب لا تتسع، وأنه من المرجح أن يزداد التضخم مع تحسن الاقتصاد، ذلك بالإضافة للإفادة بأنه نظراً لكون الوصول إلى هدف السعر ليس سهلاً، فأنه يجب البنك المركزي الياباني تعزيز تسيره المالي، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لدعم الاقتصاد الياباني في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 7.50 مليون مقابل 7.37 مليون في شباط/فبراير، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.1% مقابل 6.0% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 266 ألف وظيفة مضافة مقابل 770 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 916 ألف وظيفة في آذار/مارس، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.