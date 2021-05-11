شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الفضة أعلى حاجز 27.5$ للأونصة مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.40% لتتداول عند 27.51$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.49$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 90.21 مقارنة بالافتتاحية عند 90.24.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.4% في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات عند 1.0%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 6.8% مقابل 4.4%، متفوقة على التوقعات عند 6.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 7.50 مليون مقابل 7.37 مليون في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.1% مقابل 6.0% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 266 ألف وظيفة مضافة مقابل 770 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 916 ألف وظيفة في آذار/مارس، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش حول سعر التمويل الليلي المضمون، معدلات الآجل وتطورات سوق القروض في ندوة تستضيفها لجنة الأسعار المرجعية البديلة، وذلك قبل حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن التوقعات الاقتصادية في حدث تستضيفه جمعية النهوض بتحرير وكتابة الأعمال.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي سان فرانسيسكو ماري دالي في حدث يستضيفه مجتمع واشنطون المصرفي الشمال الغربي، والذي يأتي قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن التوقعات الاقتصادية في حدث يستضيفه نادي روتاري الإسكندرية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، مع العلم أن العالم المتقدم لا يزال ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:15 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 157.73 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,288,455 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الاثنين، أكثر من 1,206 مليون جرعة.