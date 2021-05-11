شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 19 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.2145 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2129 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2149، بينما حقق الأدنى له عند 1.2126.

هذا وتترقب الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.7% في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في شباط/فبراير الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لألمانيا ولاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساعاً في كل من ألمانيا والمنطقة، حيث من التوقع أن نشهد عن ألمانياً اتساعاً إلى ما قيمته 72.0 مقابل 70.7 في آذار/مارس، كما من التوقع أن تظهر قراءة الإحصائية ذاتها للمنطقة ككل اتساعاً إلى ما قيمته 68.0 مقابل 66.3 قي آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 7.50 مليون مقابل 7.37 مليون في شباط/فبراير، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.1% مقابل 6.0% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 266 ألف وظيفة مضافة مقابل 770 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 916 ألف وظيفة في آذار/مارس، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.