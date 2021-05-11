شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العقود الآجلة لأسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي متغاضية عن تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن من آذار/مارس متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم وفي ظلال إغلاق أحد أكبر خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة بعد هجوم للأمن السيبراني.

وفي تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.71% لتتداول عند مستويات 64.44$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.90$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 64.92$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو المقبل 0.72% لتتداول عند 67.80$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.29$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.32$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 90.23 مقارنة بالافتتاحية عند 90.24، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.21.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.4% في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات عند 1.0%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 6.8% مقابل 4.4%، متفوقة على التوقعات عند 6.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 7.50 مليون مقابل 7.37 مليون في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.1% مقابل 6.0% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 266 ألف وظيفة مضافة مقابل 770 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 916 ألف وظيفة في آذار/مارس، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، مع العلم أن العالم المتقدم لا يزال ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:15 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 157.73 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,288,455 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الاثنين، أكثر من 1,206 مليون جرعة.

على الصعيد الأخر، تابعنا التقرير التي تطرقت لاحتمالية إعادة تشغيل شبكة خطوط شركة أنابيب كولونيال في الولايات المتحدة في غضون أسبوع عقب الهجوم إلكتروني الذي وقع عليها في نهاية الأسبوع الماضي والذي أجبر المشغل الأمريكي لخط الأنابيب الرئيسي للإغلاق، مع العلم أن كولونيال لم تحدد جدول زمني لإعادة التشغيل بعد الإغلاق في وقت متأخر من الجمعة الماضية بسبب هجوم للأمن السيبراني وطلب فدية.

وفي نفس السياق، فقد أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين على أنها تعمل في الوقت الحالية مع شركة أنابيب كولونيال والمسئولين الحكوميين للتأكيد من عودة عمل الشركة إلى وضعه الطبيعي في أسرع وقت ممكن والتأكد من عدم حدوث أي اضطرابات بسبب ذلك الهجوم، ونود الإشارة، لكون خطوط الأنابيب التي تعرضت للهجوم توفر ما يقرب من نصف الوقود المستهلك على الساحل الشرقي في الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 342 منصة، لتعكس أول ارتفاع أسبوعيي في ثلاثة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت 100 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.