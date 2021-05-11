شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يتراوح 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء 11-5-2021، استقرارا لجميع الأصناف في محلات الجزارة والهايبر ماركت في القاهرة والجيزة، وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وقال مصطفى غازي صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم تشهد استقرارا فى السوق ذلك لان عيد الفطر ليست اللحوم من أساسياته ولذلك يقل الإقبال على اللحوم بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن الإقبال يزداد تدريجيا مع اقتراب عيد الأضحى حيث أنه الموسم الرسمي لها.

وقال غازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120-140 جنيها ، ويتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وأضاف غازي، أن أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو ، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.