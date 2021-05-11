شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيهاً للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء 11-5-2021، استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، وذلك مع دخول موسم عيد الفطر المبارك والأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وتراوح سعر البلطي الأسواني، بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و سجلت أسعار البلطي المزارع "1"، 21-23 جنيها للكيلو ، و أسعار البلطي المزارع "2" ليتراوح بين 18-20 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.