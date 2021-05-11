شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين لشهر نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر نيسان/أبريل مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 1.0%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 6.8% مقابل 4.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، لتعد بذلك القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 6.5%.