شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات المعدنية: مصر للألومنيوم تستثمر 493 مليونا وتصنع جنوط السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن شركة مصر للألومنيوم ستستثمر نحو 493 مليون جنيه العام المقبل وفق الموازنة التقديرية التي اعتمدتها الجمعية العامة مؤخرا.

أضاف خالد الفقى، لـ"الخليج 365"، أن استثمارات الشركة ستكون ذاتيا في اطار الحرص على أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية، ولا سيما لتعويض الخسائر التي منيت بها نتيجة انخفاض سعر المعدن عالميا، وانخفاض سعر الدولار، بجانب ارتفاع سعر الكهرباء، مما كبد الشركة 1.6 مليار جنيه.

وحول إنشاء مصنع جنوط السيارات، أشار الفقى أن الشركة أعلنت عن فوز إحدى الشركات المتخصصة بمناقصة إنشاء مصنع جنوط السيارات ، لافتا أنه سيكون الأول من نوعه مما يعظم موارد الشركة ويساهم في توفير الدولار، نتيجة الاعتماد على المنتج المحلى كبديل عن المنتجات، التي يتم استيرادها من الخارج.

جدير بالذكر، أنه تم فتح باب التقديم فى مناقصة عالمية لإنتاج جنوط السيارات، فى 21 ديسمبر الماضى، ثم عقدت جلسة فض المظاريف 10 يناير الماضى أسفرت عن تقدم 6 شركات عالمية.