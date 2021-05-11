شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي لـ4 ملايين و123 ألف طن في فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق إنتاج الغاز الطبيعي، ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.

وقالت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن انتاج الزيت الخام والمكثفات شهد تراجع في المقابل، حيث سجل 2 مليون و229 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 2 مليون و552 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 323 ألف طن.

وبلغ معدل إنتاج الغاز، فى شهر يناير الماضى نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، كما وصل إنتاج الزيت الخام والمكثفات إلى 2 مليون و487 ألف طن فى يناير الماضى.

وارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى يناير الماضى، حيث بلغ 3 ملايين و917 ألف طن، فيما سجل الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2 مليون و316 ألف طن، وبلغ معدل الزيادة في إنتاج الغاز في يناير الماضي نحو 264 ألف طن.