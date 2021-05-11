شكرا لقرائتكم خبر عن متحدة (URC) يشهد جني ارباح -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 64.80 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، وفي ظل استمرار الاداء السلبي للمؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية والذي اطلق اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 60 فلس كمستوى اول ثم 54 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 62.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 66.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط