شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 6780 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 6750 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم 6600 نقطة كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,765 بينما مستوى المقاومة هو 6,799 نقطة