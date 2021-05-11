شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10950 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 11000 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11400 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,930 بينما مستوى المقاومة هو 10,966 نقطة