شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 1.603 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.53 ريال كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.65 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط