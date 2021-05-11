شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.01 ريال والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، حيث اغلق سجل ارتفاع خلال جلسة امس الاثنين بلغ 1.012 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 0.983 ريال، مكون نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.94 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.02 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.01 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط