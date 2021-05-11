شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 1.029 ريال، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يمهد الطريق امام السهم لعمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.99 ريال كمستوى اول ثم 0.91 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.08 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.99 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط