شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 17.40 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة19.20 فلس كمستوى اول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 16.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17 وبين مستوى المقاومة هو 18.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد