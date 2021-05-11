شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح في الاجل القصير، حيث اغلق عند مستوى 659 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يشير الى امكانية عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 620 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 670 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 653 فلس وبين مستوى المقاومة هو 662 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط