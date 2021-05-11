شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة (TIJARA) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تارجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 54 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 50 فلس في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 52.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 55.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط