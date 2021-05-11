شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين ليغلق عند مستوى 52 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 54 فلس، كما نلاحظ تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 49 فلس كمستوى اول ثم 44 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 49.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 53.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط