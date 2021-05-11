شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 44.90 فلس امس الاثنين، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 37 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 53 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 41.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 47.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط