شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 122 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 110فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 150 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 110 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 115 فلس وبين مستوى المقاومة هو 130 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد