شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 195 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة 210 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 180 فلس كمستوى اول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 191 فلس وبين مستوى المقاومة هو 197 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط