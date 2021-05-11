شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات جانبية ويستقر حول 0.9000 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي ليحفّز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.8900 كمحطة تالية.

من هنا، فإن السيناريو السلبي سيبقى فعالاً بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.9100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8940 والمقاومة 0.9050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط