شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 0.7900، ليعيد اختبار المقاومة المخترقة والتي تتحول إلى دعم مهم الآن عند 0.7810، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 0.8000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7790 والمقاومة 0.7900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد