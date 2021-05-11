شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتكز على دعم القناة – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر عقود خام برنت دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه وارتد صعوداً من هناك، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 71.35.

الثبات فوق 67.55 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي وزيارة مناطق 66.10 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد