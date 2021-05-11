شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على أرضية الدعم – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى 64.35 وحافظ على ثباته فوقه، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مناطق 67.95 على المدى القريب.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 64.35 ثم 63.35 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 66.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد