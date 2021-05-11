الاقتصاد

النفط يحافظ على أرضية الدعم – تحليل - 11-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى 64.35 وحافظ على ثباته فوقه، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مناطق 67.95 على المدى القريب.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 64.35 ثم 63.35 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 66.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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