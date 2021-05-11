شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بعد الاقتراب من هدفنا الأول المنتظر عند 28.25، ليجري بعض التصحيح الهابط المؤقت، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يدخل مناطق التشبع في البيع الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتحرك داخل القناة اللحظية الصاعدة الموضحة بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا الممتد يصل إلى 29.00.

التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب لا يزال فعالاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 26.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 27.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد