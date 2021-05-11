شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالمحاولات الإيجابية – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الذهب من مستوى 1847.00 لكنه ارتد هبوطاً ليستقر دون 1838.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يمتد هدفه التالي إلى 1865.00.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1825.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد