شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تحت ضغط سلبي متواصل – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من الانخفاض ليتخطى هدفنا المنتظر عند 1.2100 ويستقر دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 1.2000 الذي يمثّل هدفنا التالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستوى 1.2200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2030 والمقاومة 1.2150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط