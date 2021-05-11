شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية مؤقتة يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن السعر يتحرك داخل قناة لحظية هابطة تدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير.

هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 107.70، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 109.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط