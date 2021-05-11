شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعود إلى القناة الرئيسية – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اندفاعه الصاعد ليتخطى مستوى 1.4080 ويستقر فوقه، ليعود إلى القناة الرئيسية الصاعدة من جديد، ممهداً الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1.4238.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات إيجابية إضافية خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.4090 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4050 والمقاومة 1.4210

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد