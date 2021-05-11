شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 11-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج اليورو مقابل الدولار صعوبة في تخطي مستوى 1.2170، ليظهر بعض الميل الهابط ويختبر الدعم الفرعي 1.2135، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، والذي يصل هدفه التالي إلى 1.2300.

مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في البيع ليدعم التوقعات بالارتفاع، مع التذكير بأن كسر 1.2135 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2064 قبل العودة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد