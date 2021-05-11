شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق التميمي تجدد أحد أقدم فروعها بحي الرائد في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت أسواق التميمي بتجديد أحد أقدم فروعها الواقع بحي الرائد في طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض، وتم افتتاحه صباح يوم الخميس 10 رمضان 1442هـ الموافق الثاني والعشرين من أبريل 2021.

وقال مدير عام أسواق التميمي، السيد راجندران: يتميز الفرع بديكور داخلي جديد وأنيق لجميع أقسام الأطعمة الطازجة مع التنوع والجودة بأسعار تنافسية، التي تشتهر بها أسواق التميمي «الكل بأسعار مخفضة»، ويقدم جميع المأكولات المفضلة التقليدية ويجعل الإهداء الموسمي سهلا مع صناديق الهدايا تحت عنوان كل عام وأنتم العطاء وبطاقات هدايا رمضانية من أسواق التميمي.

وتعتبر أسواق التميمي من أعرق متاجر التموينات الغذائية في المملكة، التي تتميز بالجودة، والخدمة المميزة والتنوع، ويأتي هذا الافتتاح بحي الرائد في مركز متنوع من الخدمات المتكاملة ليعزز سياسة الشركة التوسعية والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

أسواق التميمي تقدم العديد من الخدمات المميزة كما ذكر المدير العام السيد راجندران: «هناك العديد من الابتكارات الجديدة في متجرنا الجديد لرؤيتها واستكشافها، مثل ميروس الذي يقدم الأغذية بالجملة كالمكسرات، الفواكه المجففة، والبهارات بجودة عالية وأسعار تنافسية».

ومن منطلق الاهتمام بالعملاء، تطلق أسواق التميمي حملة تمكن المتسوقين من كسب العديد من الجوائز المادية من خلال برنامج مكافآت العملاء (ثماري)، الذي يقدم مدخرات إضافية وتوفيرا للعملاء الأوفياء، حيث يمكن الآن كسب هذه المكافآت وإنفاقها بطريقة فعالة وسهلة جدا.

أسواق التميمي شركة عائلية سعودية، تخدم بفخر العائلات في معظم أنحاء المملكة، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة واللحوم والأطعمة المحلية والمستوردة، فضلاً عن المنتجات المنزلية، لتجلب مزيجا فريدا من العلامات التجارية الدولية بما في ذلك علامات تجارية حصرية مثل سيفواي من الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة كوستكو كيركلاند سيجنتشر وسينسبري من المملكة المتحدة.

كما أن أسواق التميمي تظل رائدة في منتجات الحياة الصحية العضوية والطبيعية والخالية من الغلوتين وغيرها من المنتجات الصحية. الجدير بالذكر أن أسواق التميمي ستتابع خطتها التوسعية لتغطية كل مناطق المملكة العربية السعودية بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين.