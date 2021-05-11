شكرا لقرائتكم خبر عن نمو اقتصاد دبي يقترب من مستويات ما قبل كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشارت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات إلى تسارع تعافي القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر أبريل/ نيسان ما انعكس زيادات ملحوظة في عمليات الإنتاج الجديدة والأعمال.

وسجل نمو المبيعات أسرع أداء له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مدعوماً بارتفاع ثقة الأعمال واستمر وتيرة لقاح «كوفيد-19» السريعة.

وسجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدلة موسمياً ارتفاعاً من 51.0 في مارس/ آذار إلى 53.5 في أبريل /نيسان، مما يشير إلى توسع قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. والقراءة هي الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مما يشير إلى أن مسار نمو الاقتصاد يقترب من فترة ما قبل «كوفيد-19».

وكانت النتيجة الأكثر إيجابية في الاستطلاع الأخير للطلبات الجديدة، وأسرع ارتفاع في مبيعات العملاء في سنة ونصف. وساعد على ذلك على ارتفاع مستوى تفاؤل الأعمال لعام مقبل مع انحسار تأثيرات جائحة «كوفيد-19».