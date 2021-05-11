مواجهة أمريكية ــ إسرائيلية حول الأوضاع في القدس

رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الاثنين، في المحادثة الهاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، الليلة قبل الماضية، أنها «مواجهة شديدة» بين إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن، وأن إسرائيل لم تشهد مثلها طوال ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، طالب سوليفان بأن تعمل إسرائيل على تهدئة الأوضاع في القدس، وأبلغ بن شبات بأن «لدى الولايات المتّحدة مخاوف جدّية بشأن الوضع في القدس»، كما «عبّر عن مخاوف الولايات المتحدة الجديّة بشأن عمليات الإخلاء المحتملة لعائلات فلسطينية من منازلها في حيّ الشيخ جرّاح» وإسكان مستوطنين مكانهم. ورفض بن شبات أقوال سوليفان، بادعاء أن «إسرائيل تدير الأحداث من مكانة سيادية، بمسؤولية وترجيح الرأي رغم الاستفزازات»، وزعم أن «تدخلاً دولياً سيشكل جائزة لمثيري الشغب ومرسليهم الذين يأملون بممارسة ضغوط على إسرائيل»، وأنه «ينبغي توجيه الضغوط إلى الجهات المُحرضة».

ورأى المحلل السياسي في موقع «واللا» الإلكتروني، باراك رافيد، أن الأحداث في القدس «أوضحت للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها (برئاسة بنيامين نتنياهو) وأيضا لتلك التي ربما تبدأ ولايتها بعد أسبوع (برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد) أن الواقع تغير بصورة دراماتيكية. مع مغادرة ترامب البيت الأبيض، فقدت إسرائيل الشيك المفتوح الذي كان بحوزتها من الولايات المتحدة بأن تفعل ما تشاء في الضفة الغربية وفي القدس خصوصاً». وحول المحادثة بين سوليفان وبن شبات، أشار رافيد إلى أنه استناداً إلى «المعلومات التي تصدر من جهة إسرائيل، يبدو أن المحادثة كانت صعبة. ورد بن شبات، الذي نشرته جهات رسمية في الحكومة الإسرائيلية، كان أشد بكثير. فقد قال بن شبات لسوليفان بشكل قاطع ألا يتدخل. وحتى أنه ادعى أن السيادة في القدس بأيدي إسرائيل، وأن التدخل الأمريكي سيشكل جائزة لمثيري أعمال الشغب الفلسطينيين الذين حاولوا التسبب بممارسة ضغوط دولية».

وأشار إلى «حقيقة أن وزارة الخارجية الأمريكية (تعبر عن قلق) وأن موظفين أمريكيين رفيعي المستوى يطلبون إيضاحات من نظرائهم الإسرائيليين، هو تغيير سياسة تواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في مواجهته». (مواقع إخبارية)