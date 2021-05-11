شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جلسة «الكنيست».. والجيش الإسرائيلي يعلق مناورات كبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغى الكنيست الإسرائيلي جلسة له، الاثنين، ونقل أعضاءه إلى منطقة محمية بعد إطلاق «كتائب القسام» ل3 صواريخ على مدينة القدس، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إخلاء حائط البراق الغربي الذي احتشد فيه الآلاف لإحياء ما يسمى يوم «توحيد القدس»، في حين علق الجيش الإسرائيلي لمدة يوم تدريباً رئيسياً استعدادا لاحتمال تصاعد العنف، بسبب التوتر مع الفلسطينيين.

ونشر حساب «وكالة شهاب للأنباء» في تغريدة عبر «تويتر» فيديو يظهر رئيس الكنيست ياريف لافين وهو يلقي كلمة أمام الأعضاء، وبعد حدوث نوع من البلبلة خلال الجلسة، قال لافين: «سنخرج في فرصة» وقام بضرب مطرقته في دلالة على رفع الجلسة، ليغادر بعدها جميع الموجودين.

وألغيت مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان ما يسمى «توحيد القدس»، بعد ضمها في عام1967، على أثر القيود التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية .

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قرر بعد تقييم الموقف تعليق التدريب لليوم القادم، وأصدر تعليمات للقوات «بتركيز كل الجهود على الاستعداد والجاهزية لسيناريوهات التصعيد». (وكالات)