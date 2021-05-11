شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسمح باستخدام لقاح فايزر للأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

سمحت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، الاثنين، باستخدام لقاح (فايزر-بيونتيك) المضاد لكوفيد-19 للأطفال من عمر 12 عاماً و 15 عاماً، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيم.

واللقاح متاح بموجب ترخيص للاستخدام الطارئ من سن 16 عاماً في الولايات المتحدة. وقال مصنعو اللقاح إنهم بدأوا عملية الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، إنها كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.