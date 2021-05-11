شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لتصبح رائد أعمال ناجح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثير من الشباب اليوم إلى دخول عالم الريادة والأعمال، ونجدهم في بحث دائم متواصل عن مختلف السبل والطرائق ليصبحوا رياديين ناجحين أصحاب أعمال وشركات خاصّة بهم.

فقد ولى عصر التى كان الحصول على وظيفة فى شركة كبيرة هو الحلم الأكبر، إذ أنّ جيل اليوم جيلٌ ريادي، والكثير من الطلاب الجامعيين أضحوا مدركين لحقيقة أن شهادتهم الجامعية قد لا تضمن لهم فرصة العمل التي يريدونها.

1- اختار نوع الأعمال الصحيح.

2- حدّد رأس المال الذي تحتاجه للبدء.

3- اختار فريق عمل مليء بالكفاءات.

4- قم بالتخطيط لشركتك الناشئة ولا تبالغ في طموحاتك.

5ـ لا تسرف في أموال شركتك الناشئة.

6ـ يجب أن تتحلى ببعض الصفات لتنجح كرائد أعمال.

7- استخدم الحوافز سواء للموظفين او العملاء.

8- ابق عينك على المستقبل.