شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 6% بعكس تقارير عن قفزة في السهم هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الخسائر الحادة التي تعرض لها القطاع التكنولوجي، وذلك على عكس التوقعات بتحقيق السهم ارتفاعا قويا في العام الجاري.



وتوقع محللو شركة "ويدبوش" الاستثمارية احتمالية ارتفاع سهم "تسلا" في العام الجاري بسبب قوة الطلب على سياراتها.



ورفع محللو الشركة توقعاتهم بشأن ارتفاع سعر سهم "تسلا" إلى مستوى 1000 دولار في عام 2021، وهو ما يعني قفزة بنسبة 49% مقارنة بالسعر الحالي.



وتتوالى أزمات "تسلا" حيث أعلنت سلطات المرور في الولايات المتحدة تعرض إحدى سيارات الشركة لحادث مميت، وبعد تحقيقات أولية، تبين أن مالك المركبة كان قد استعان بتكنولوجيا القيادة الذاتية قبل وقوع الحادث.



كما أعلنت سلطات المرور في ولاية تكساس الشهر الماضي أن شخصين لقيا مصرعيهما جراء حادث اصطدام لسيارة "تسلا" تعمل بخاصية القيادة الذاتية (بدون سائق) في شجرة مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة ووفاة شخص كان يجلس بجانب مقعد السائق والآخر في المقعد الخلفي.



وفي ختام الجلسة، هبط سهم "تسلا" بنسبة 6.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 629 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 665 دولارا وأقل سعر عند 627.6 دولار.