شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على انخفاض رغم تقارير عن قرب الاعتماد على رقائقها الإلكترونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل مبيعات مكثفة تعرض لها القطاع التكنولوجي، وذلك رغم أنباء إيجابية بشأن الرقائق الإلكترونية.



وفي ظل النقص في الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم وتأثير ذلك السلبي على العديد من الصناعات كالجوال والسيارات وغيرها، أعلنت تقارير أن "آبل" قد تبدأ الاعتماد على رقائق "مودم" داعمة لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس من إنتاجها بحلول عام 2023، وذلك بعد شراء أعمال شركة "إنتل" المرتبطة بهذه التكنولوجيا عام 2019 مقابل مليار دولار.



كانت "آبل" قد أعلنت مؤخراً عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي والذي يمثل لها الربع المالي الثاني من هذا العام.



وكشفت صانعة "آيفون" الأمريكية عن نمو إيراداتها بنسبة 54% وأيضا إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهمها بقيمة تسعين مليار دولار، كما سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 23.630 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 11.249 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "آبل" أرباحا معدلة بنحو 1.40 دولار لكل سهم خلال الربع السنوي المنتهي بنهاية مارس/آذار بينما توقع محللون تسجيل ارباح معدلة بنحو 99 سنتا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 126.8 دولار، وسجل أعلى سعر 129.5 دولار وأقل سعر عند 126.8 دولار.