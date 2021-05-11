شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يتخلى عن مكاسبه و"ناسداك" يغلق منخفضاً بنسبة 2.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين حيث تخلى "داو جونز" عن مستوياته القياسية التي سجلها في وقت سابق بالجلسة كما استمرت الضغوط على القطاع التكنولوجي مما دفع "ناسداك" نحو الهبوط.



وانتعشت أسهم شركات الطاقة الأمريكية خشية تعطل إمدادات النفط، وذلك بعد هجوم سيبراني تسبب في إغلاق أكر خط أنابيب لنقل الوقود في الولايات المتحدة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدرا للمخاوف حول العالم.



كانت بيانات حكومية قد كشفت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بأقل من 0.1% أو بمقدار سنتين وأغلق عند 64.92 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 63.9 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بأقل من 0.1% أو بمقدار 4 سنتات وأغلق عند 68.32 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.2 دولار وأقل سعر عند 67.4 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 34742 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 35091 نقطة وأقل مستوى عند 34721 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 350 نقطة) إلى 13401 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13678 نقطة وأقل مستوى عند 13401 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 4188 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 4236 نقطة وأقل مستوى عند 4188 نقطة.